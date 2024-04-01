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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ŞİRVAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ŞİRVAN Toplam Seçmen 2.412
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 2.027
  • Geçerli Oy 1.882
  • Geçersiz Oy 145
  • Katılım Oranı %84.04
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

NECAT CELLEK adalet-ve-kalkinma-partisi
NECAT
CELLEK
%57.07 1.074 Oy
REFİK ÖZTÜRKAN demokrasi-ve-atilim-partisi
REFİK
ÖZTÜRKAN
%34.27 645 Oy
ERTUNÇ ENSARİOĞLU milliyetci-hareket-partisi
ERTUNÇ
ENSARİOĞLU
%3.56 67 Oy
İRFAN ALPAĞUT hur-dava-partisi
İRFAN
ALPAĞUT
%1.54 29 Oy
MEHMET OTAĞ cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
OTAĞ
%1.33 25 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%1.28 24 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.37 7 Oy
Saadet Partisi
%0.32 6 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.27 5 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.412
  • Kullanılan Oy 2.027
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.70 1.012 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%30.32 561 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.57 177 Oy
Hür Dava Partisi
%2.05 38 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.62 30 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.70 13 Oy
Saadet Partisi
%0.70 13 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.32 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.59|1.049
EKREM ERDEM 		%0.66 22 %25.44 845 %0.42 14 %21.53 715 %0 0 %20.36 676
ERUH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.56|2.857
CEVHER ÇİFTÇİ 		%2.68 143 %0 0 %1.18 63 %39.84 2.125 %0 0 %2.74 146
KURTALAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95 7.524 %1.03 185 %0.66 118 %0.60 107
%53.09|9.522
ALİ RIZA BİNGÖL 		%0.27 49 %2.40 431
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.14 27.844 %1.91 1.433 %0 0 %0.67 504
%49.64|37.216
SOFYA ALAĞAŞ 		%1.35 1.015 %9.28 6.961
PERVARİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.09|1.970
TEYYAR ÖZCAN 		%1.51 57 %0.98 37 %0 0 %4.26 161 %0 0 %41.17 1.557
ŞİRVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.07|1.074
NECAT CELLEK 		%1.33 25 %3.56 67 %1.28 24 %0 0 %0 0 %36.77 692
TİLLO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%76.81|861
İDHAM AYDIN 		%1.34 15 %0 0 %0.89 10 %17.66 198 %0 0 %3.30 37
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATABAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.31|722
TAYYAR LALE 		%10.70 207 %0 0 %0.26 5 %36.85 713 %0 0 %14.88 288
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.33|645
GÜRGÜN ÖZDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %27.65 261 %0 0 %4.03 38
GÖKÇEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.40|632
FERZENT ÇİÇEK 		%0 0 %0.22 3 %0 0 %36.20 493 %16.08 219 %1.10 15
KAYABAĞLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.87|1.292
HASAN NAS 		%0.28 9 %0.47 15 %0 0 %11.48 363 %33.47 1.058 %13.41 424
VEYSELKARANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94 1.746 %0 0 %0 0 %0.39 15
%50.32|1.955
ENES CENGİZ 		%0 0 %4.35 169
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.44|1.061
 %0 0 %23.48 768 %0 0 %26.35 862 %0 0 %17.73 580
ERUH Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.57 1.942 %2.84 151 %17.85 948 %0.94 50
%39.00|2.071
 %0 0 %2.79 148
KURTALAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.05 6.721 %1.66 293 %1.38 243 %1.47 260
%54.94|9.705
 %0 0 %2.51 443
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.57 26.516 %2.30 1.717 %0 0 %0.80 594
%49.21|36.678
 %0 0 %12.12 9.036
PERVARİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.95|1.793
 %0 0 %1.50 56 %0 0 %11.47 429 %0 0 %39.07 1.461
ŞİRVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.70|1.012
 %0 0 %9.57 177 %0 0 %0 0 %0 0 %35.73 661
TİLLO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%75.29|832
 %1.27 14 %0 0 %0 0 %19.28 213 %0 0 %4.16 46
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATABAĞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.16 622 %10.45 196 %0 0 %0 0
%43.44|815
 %0 0 %12.95 243
BEĞENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.51|594
 %0 0 %0 0 %0 0 %29.18 253 %0 0 %2.31 20
GÖKÇEBAĞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.22 558 %0 0 %0 0 %0 0
%53.25|672
 %0 0 %2.54 32
KAYABAĞLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.39|1.072
 %1.02 31 %1.78 54 %0 0 %19.84 601 %27.27 826 %14.69 445
VEYSELKARANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79 1.637 %0 0 %0 0 %0 0
%51.80|1.982
 %0 0 %5.41 207
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NECAT CELLEK 1.028 %52.32
Saadet Partisi
SAADET 		REFİK ÖZTÜRKAN 847 %43.10
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET OTAĞ 34 %1.73
İyi Parti
İYİ PARTİ 		YUSUF İNCECİK 33 %1.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		DENİZ CELLEK 18 %0.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT KILIÇ 5 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.026 %52.67
Saadet Partisi
SAADET 		794 %40.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		57 %2.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		34 %1.75
İyi Parti
İYİ PARTİ 		30 %1.54
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		910 %51.68
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		773 %43.90
Saadet Partisi
SAADET 		41 %2.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24 %1.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.40
Demokrat Parti
DP 		6 %0.34
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		664 %41.79
Saadet Partisi
SAADET 		466 %29.33
Anavatan Partisi
ANAP 		425 %26.75
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		34 %2.14
Kaynak: Anadolu Ajansı