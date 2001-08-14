AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ASLAN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT YILDIZ 0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN ACAR 0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN ERMİŞ 0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET UZUN 0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN YÜKSEK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU 0 %0 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN PEKER 0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL ŞAHİN 0 %0 Detay