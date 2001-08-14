|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLAN ÖZDEMİR
|0
|%0
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT YILDIZ
|0
|%0
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ACAR
|0
|%0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN ERMİŞ
|0
|%0
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET UZUN
|0
|%0
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN YÜKSEK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|0
|%0
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN PEKER
|0
|%0
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL ŞAHİN
|0
|%0
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