AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Sivas Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ŞEN 0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN AKBULUT 0 %0 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN ÇETİN 0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
REMZİ KILIÇDAĞI 0 %0 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
TEVFİK AYAN 0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY ASLANTAŞ 0 %0 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
HABİP GÖRLER 0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÜREK 0 %0 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
AŞKIN FIRAT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HİLMİ BİLGİN 0 %0 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
FAZLI YÜKSEL 0 %0 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SABİT KARAKAŞ 0 %0 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN OĞUZHAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
HAKVERDİ BULUT 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TEK 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KIRIŞKUZU 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
TEMEL TOY 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT AKTAŞ 0 %0 Detay