|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN NURİ EKİM
|0
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|0
|%0
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KÜÇÜK
|0
|%0
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|HANEFİ TOK
|0
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AŞIK
|0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM ÇELENK
|0
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NUHOĞLU
|0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AYDIN
|0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|KORAY KOÇHAN
|0
|%0
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OF
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGİN AYDIN
|0
|%0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|0
|%0
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN BEŞEL
|0
|%0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET BALTA
|0
|%0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|0
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