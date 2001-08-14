AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN NURİ EKİM 0 %0 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ 0 %0 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM KÜÇÜK 0 %0 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
HANEFİ TOK 0 %0 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AŞIK 0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM ÇELENK 0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NUHOĞLU 0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ AYDIN 0 %0 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
KORAY KOÇHAN 0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM SALİH SARIALİOĞLU 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERGİN AYDIN 0 %0 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AZİZOĞLU 0 %0 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN BEŞEL 0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET BALTA 0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR ÖZDEMİR 0 %0 Detay