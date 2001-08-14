|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CEVİZCİ
|0
|%0
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|0
|%0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TOPÇU
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇAKIN
|0
|%0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHRİ AZATÇAM
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ KOÇLU
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNGÖR ORAL
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İNCEKARA
|0
|%0
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN BULUT
|0
|%0
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER GÜN
|0
|%0
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY ÇETİN
|0
|%0
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