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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SULTANHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SULTANHİSAR Toplam Seçmen 15.595
  • Açılan Sandık 55
  • Kullanılan Oy 13.670
  • Geçerli Oy 12.813
  • Geçersiz Oy 857
  • Katılım Oranı %87.66
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

OSMAN YILDIRIMKAYA cumhuriyet-halk-partisi
OSMAN
YILDIRIMKAYA
%40.61 5.203 Oy
HÜSEYİN ÖZER milliyetci-hareket-partisi
HÜSEYİN
ÖZER
%39.41 5.049 Oy
CİHAN DEMİREL iyi-parti
CİHAN
DEMİREL
%11.42 1.463 Oy
HÜSNÜ TAŞ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
HÜSNÜ
TAŞ
%5.30 679 Oy
ERTEGÜN ÜNAL bagimsiz
ERTEGÜN
ÜNAL
%1.04 133 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.48 61 Oy
Zafer Partisi
%0.38 49 Oy
Saadet Partisi
%0.37 47 Oy
Demokrat Parti
%0.34 44 Oy
Millet Partisi
%0.23 30 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 15.595
  • Kullanılan Oy 13.666
Cumhuriyet Halk Partisi
%40.68 5.177 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%37.75 4.804 Oy
İyi Parti
%12.84 1.634 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%6.27 798 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.53 68 Oy
Saadet Partisi
%0.39 50 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.28 36 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.25 32 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.20 26 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 9.714
%48.61|10.852
MUSTAFA GALİP ÖZEL 		%0 0 %4.04 902 %0 0 %0 0 %3.84 857
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|3.454
MEHMET EROL 		%29.71 2.489 %0 0 %1.25 105 %0 0 %0 0 %27.80 2.329
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 15.278
%53.13|18.393
MEHMET KIVRAK 		%0 0 %1.00 346 %0 0 %0 0 %1.73 600
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 17.029
%51.08|26.446
HATİCE GENÇAY 		%0 0 %1.78 919 %8.86 4.588 %0.06 29 %5.33 2.759
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.12|71.630
ANIL YETİŞKİN 		%34.06 57.922 %13.90 23.644 %3.38 5.750 %0.11 187 %6.44 10.948
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%54.00|14.921
BURAK ZENCİRCİ 		%35.95 9.934 %1.94 535 %5.96 1.648 %0 0 %2.14 592
İNCİRLİOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.11|15.082
AYTEKİN KAYA 		%46.24 14.806 %0 0 %1.68 538 %0 0 %0.30 95 %4.67 1.496
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.18|6.419
MUSTAFA BÜYÜKYAPICI 		%36.35 4.388 %6.16 744 %0 0 %1.19 144 %3.11 376
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.77|3.012
HİLMİ DÖNMEZ 		%30.47 2.367 %0 0 %4.23 329 %0 0 %0 0 %26.53 2.061
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.48 7.828
%48.85|7.888
ÖZGÜR ARICI 		%0 0 %1.25 202 %0 0 %0 0 %1.42 230
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.89|7.674
NURİ GÜLER 		%25.47 4.558 %0 0 %4.65 832 %0 0 %22.55 4.035 %4.44 794
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.63 9.639
%42.41|29.994
ÖMER GÜNEL 		%0 0 %37.06 26.209 %2.62 1.852 %0 0 %4.27 3.022
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85 8.266
%51.15|9.025
UĞUR DOĞANCA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %2.00 353
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42 31.107
%48.72|45.352
ERTUĞRUL TETİK 		%0 0 %5.12 4.769 %3.03 2.822 %0 0 %9.71 9.035
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.21|39.258
MUSTAFA İBERYA ARIKAN 		%35.79 25.446 %3.31 2.356 %0 0 %0 0 %5.68 4.041
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.61|5.203
OSMAN YILDIRIMKAYA 		%39.41 5.049 %11.42 1.463 %5.30 679 %1.04 133 %2.23 286
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03 3.773
%51.98|4.355
MALİK ERCAN 		%0 0 %1.68 141 %0 0 %0 0 %1.31 110
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.29 9.391
%47.53|10.555
 %0 0 %5.14 1.141 %0 0 %0 0 %5.04 1.120
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16|3.354
 %34.71 2.899 %0 0 %2.57 215 %0 0 %0 0 %22.55 1.883
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.92 15.129
%52.02|17.920
 %0 0 %1.74 599 %0 0 %0 0 %2.32 799
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.22 15.130
%49.18|25.468
 %0 0 %2.69 1.393 %10.73 5.559 %0 0 %8.18 4.234
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.23|76.606
 %31.18 52.817 %10.62 17.991 %4.07 6.887 %0 0 %8.90 15.081
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.27|12.423
 %35.12 9.636 %2.88 789 %13.57 3.723 %0 0 %3.16 868
İNCİRLİOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.76 14.273
%45.32|14.452
 %0 0 %2.88 918 %0 0 %0 0 %7.04 2.246
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.41|6.386
 %35.22 4.211 %7.06 844 %0 0 %0.79 95 %3.51 420
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.28|3.030
 %31.06 2.396 %0 0 %5.52 426 %0 0 %0 0 %24.14 1.862
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.79 7.664
%48.42|7.765
 %0 0 %2.73 438 %0 0 %0 0 %1.05 169
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.14|8.449
 %33.47 5.874 %0 0 %10.96 1.924 %0 0 %0 0 %7.43 1.304
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.95 11.964
%42.75|30.174
 %0 0 %27.48 19.392 %3.67 2.591 %0.94 666 %8.21 5.791
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.99 8.066
%52.11|9.139
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.89 332
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.67 30.223
%47.37|43.825
 %0 0 %6.17 5.705 %3.67 3.396 %0 0 %10.12 9.359
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.99|38.084
 %33.25 23.451 %4.93 3.477 %0 0 %0 0 %7.83 5.526
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.68|5.177
 %37.75 4.804 %12.84 1.634 %6.27 798 %0 0 %2.47 314
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83 3.751
%50.78|4.249
 %0 0 %3.06 256 %0 0 %0 0 %1.33 111
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN YILDIRIMKAYA 7.076 %52.60
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERTEGÜN ÜNAL 6.257 %46.51
Saadet Partisi
SAADET 		SELMA YILDIZ 58 %0.43
Vatan Partisi
VATAN 		NUMAN TERZİOĞLU 36 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YILMAZ DURDU 14 %0.10
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN YILDIRIMKAYA 4.910 %35.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERTEGÜN ÜNAL 4.162 %30.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FAZIL TÖRÜN 3.099 %22.38
Doğru Yol Partisi
DYP 		MUSTAFA ÇINAR 1.147 %8.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		TEKİN AKDEMİR 441 %3.18
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET ÇİNAR 47 %0.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		FATİH TECİMER 32 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜLYA ÇETİN 12 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERTEGÜN ÜNAL 1.287 %34.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FAZIL TÖRÜN 850 %23.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HİLMİ UGUZ 755 %20.44
Demokrat Parti
DP 		CEM AKBUDAK 661 %17.89
Anavatan Partisi
ANAP 		MEHMET ÖNCEL 77 %2.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		HÜLYA BAKIR 42 %1.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 16 %0.43
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET ÇİNAR 6 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.798 %50.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.291 %46.99
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		145 %1.08
Saadet Partisi
SAADET 		59 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		49 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		24 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		22 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.807 %34.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.025 %29.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.409 %24.68
Doğru Yol Partisi
DYP 		918 %6.65
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		489 %3.54
Saadet Partisi
SAADET 		43 %0.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		42 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		38 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		17 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		14 %0.10
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.203 %32.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		857 %23.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		750 %20.54
Demokrat Parti
DP 		655 %17.94
Anavatan Partisi
ANAP 		100 %2.74
Demokratik Sol Parti
DSP 		87 %2.38
Kaynak: Anadolu Ajansı