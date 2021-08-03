ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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AZİZİYE
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ÇAT
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HINIS
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HORASAN
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İSPİR
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KARAÇOBAN
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KARAYAZI
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KÖPRÜKÖY
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NARMAN
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OLTU
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OLUR
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PALANDÖKEN
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PASİNLER
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PAZARYOLU
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ŞENKAYA
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TEKMAN
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TORTUM
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UZUNDERE
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YAKUTİYE
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