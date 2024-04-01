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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

PAZARYOLU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • PAZARYOLU Toplam Seçmen 3.510
  • Açılan Sandık 45
  • Kullanılan Oy 2.635
  • Geçerli Oy 2.495
  • Geçersiz Oy 140
  • Katılım Oranı %75.07
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İBRAHİM ŞAHİN adalet-ve-kalkinma-partisi
İBRAHİM
ŞAHİN
%51.42 1.283 Oy
YAHYA ÖZTÜRK buyuk-birlik-partisi
YAHYA
ÖZTÜRK
%43.77 1.092 Oy
TEVHİT TURAN iyi-parti
TEVHİT
TURAN
%1.84 46 Oy
SELAMİ ÖZER yeniden-refah-partisi
SELAMİ
ÖZER
%0.96 24 Oy
ENES BEKİROĞLU cumhuriyet-halk-partisi
ENES
BEKİROĞLU
%0.88 22 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.60 15 Oy
Saadet Partisi
%0.52 13 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.510
  • Kullanılan Oy 2.636
Adalet ve Kalkınma Partisi
%56.68 1.413 Oy
Büyük Birlik Partisi
%40.07 999 Oy
Saadet Partisi
%1.81 45 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.88 22 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.32 8 Oy
Hür Dava Partisi
%0.24 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.29|5.618
ŞENOL POLAT 		%2.31 286 %0 0 %2.01 249 %0 0 %0 0 %50.40 6.251
AZİZİYE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78 12.207 %2.27 715 %0 0 %6.66 2.095 %0 0 %0 0 %52.30 16.462
ÇAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 3.746
%48.59|4.125
ARİF HİKMET KILIÇ 		%0 0 %0.87 74 %2.09 177 %0 0 %4.32 367
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.76|5.290
SERDAL ŞAN 		%7.32 811 %0 0 %0.93 103 %33.46 3.706 %0 0 %10.54 1.167
HORASAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.27 5.532 %0.82 145 %0 0
%32.13|5.684
HAYRETTİN ÖZDEMİR 		%2.43 430 %0 0 %33.35 5.900
İSPİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.79 170
%41.38|3.925
AHMET COŞKUN 		%2.50 237 %0 0 %0 0 %54.33 5.154
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.50 2.944 %16.61 1.603 %0 0 %0.70 68
%49.48|4.776
KAZİM ERHAN 		%0 0 %2.70 261
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.10 3.900 %3.08 333 %0 0 %0 0
%54.57|5.896
BAHAR GÖKSU 		%3.86 417 %2.39 258
KÖPRÜKÖY Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.97 2.730 %0.81 58 %0 0 %1.27 91 %1.57 113 %0 0 %58.38 4.197
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.99|2.989
AYDEMİR ADEM KINALI 		%0.52 36 %0 0 %22.91 1.593 %0 0 %0 0 %33.57 2.334
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.44|5.694
ADEM ÇELEBİ 		%2.58 440 %0 0 %5.71 972 %0 0 %0 0 %58.26 9.920
OLUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.28 57
%49.09|2.178
VEDAT ERGÜN 		%2.57 114 %0 0 %3.16 140 %43.90 1.948
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.66|31.105
MUHAMMET SUNAR 		%4.83 3.691 %0 0 %20.24 15.482 %4.49 3.437 %0 0 %29.78 22.778
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.55|7.172
ÜNSAL SERTOĞLU 		%1.37 194 %0 0 %0 0 %0 0 %0.26 37 %47.83 6.786
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.42|1.283
İBRAHİM ŞAHİN 		%0.88 22 %0 0 %1.84 46 %0 0 %0 0 %45.85 1.144
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.71 4.097
%49.98|4.794
GÖRBİL ÖZCAN 		%0 0 %3.10 297 %0 0 %0 0 %4.21 404
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.44 1.765 %1.85 177 %0 0 %0 0
%47.51|4.548
ABDURRAHMAN SEVER 		%0 0 %32.21 3.083
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.90|5.386
MUAMMER YİĞİDER 		%1.65 171 %0 0 %2.86 297 %0 0 %8.62 895 %34.97 3.629
UZUNDERE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.03 50 %38.92 1.887 %3.88 188 %0 0 %0 0 %56.17 2.723
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.83|41.854
MAHMUT UÇAR 		%5.53 4.301 %0 0 %16.32 12.688 %1.54 1.201 %0 0 %22.77 17.708
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.24|5.301
 %3.34 409 %0 0 %3.77 462 %0 0 %7.21 884 %42.44 5.203
AZİZİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.99|12.830
 %0 0 %0 0 %9.43 2.953 %0 0 %0 0 %49.58 15.520
ÇAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.37|3.518
 %38.44 3.192 %0 0 %0 0 %3.60 299 %5.07 421 %10.51 873
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.97|4.919
 %8.53 933 %0 0 %1.32 144 %32.52 3.557 %0 0 %12.67 1.386
HORASAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.30|6.003
 %1.84 322 %0 0 %28.48 4.984 %4.34 760 %0 0 %31.04 5.432
İSPİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.06 192
%36.92|3.444
 %3.88 362 %0 0 %10.93 1.020 %46.21 4.311
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.77 2.753 %15.79 1.511 %0 0 %0.89 85
%51.58|4.936
 %0 0 %2.97 284
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.10 3.767 %4.14 444 %0 0 %0 0
%57.50|6.170
 %0 0 %3.26 350
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.33 2.742 %0.92 66 %0 0 %2.19 157 %2.29 164 %0 0 %56.26 4.025
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.72|3.064
 %0 0 %0 0 %23.06 1.580 %0 0 %0 0 %32.22 2.208
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.67|6.316
 %4.47 749 %0 0 %5.99 1.005 %0 0 %2.72 456 %49.15 8.241
OLUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%50.94|2.255
 %5.15 228 %0 0 %0 0 %43.91 1.944
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.73|30.232
 %5.18 3.945 %0 0 %19.63 14.940 %4.57 3.474 %0 0 %30.89 23.503
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.17|7.059
 %1.54 216 %0 0 %4.48 630 %0 0 %0 0 %43.82 6.166
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.68|1.413
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %43.32 1.080
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.83 3.886
%48.16|4.584
 %0 0 %5.20 495 %0 0 %0 0 %5.81 553
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.33 1.842 %2.27 216 %0 0 %0 0
%48.09|4.582
 %0 0 %30.30 2.887
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.70|5.830
 %3.47 357 %0 0 %4.88 502 %0 0 %0 0 %34.95 3.594
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.31 111 %37.56 1.802 %5.04 242 %0 0 %0 0 %55.09 2.643
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.48|38.300
 %5.90 4.567 %0 0 %17.66 13.669 %0 0 %0 0 %26.96 20.864
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İBRAHİM ŞAHİN 1.982 %70.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUSTAFA BAYDEMİR 687 %24.41
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET YILMAZ 61 %2.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MUHAMMED DEMİR 52 %1.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TAHSİN COŞĞUN 18 %0.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BİLAL GÜVEN 12 %0.43
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP KAPLAN 1.420 %57.70
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 906 %36.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RİCAYİL AĞCAKALEÇUKURLU 70 %2.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AYSUN ERDOĞDU 40 %1.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BAYRAM ALİ ÖZTÜRK 25 %1.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP KAPLAN 521 %55.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SAİT CORUH 380 %40.64
Saadet Partisi
SAADET 		SALİH AY 29 %3.10
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HAKAN POLAT 5 %0.53
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.961 %70.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		668 %24.10
Saadet Partisi
SAADET 		70 %2.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		66 %2.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.478 %61.30
Bağımsız
BĞMSZ 		579 %24.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		173 %7.18
Saadet Partisi
SAADET 		120 %4.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30 %1.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		22 %0.91
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.37
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		501 %54.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		397 %43.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		18 %1.97
Kaynak: Anadolu Ajansı