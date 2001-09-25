BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
BERKANT AYGÜL 0 %0 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
RASİM ATASEVER 0 %0 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR ŞEVİK 0 %0 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN KOPOYCU 0 %0 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
BAHİTTİN EVSEN 0 %0 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BASRİ REÇBER 0 %0 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN REÇBER 0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK BARIŞ TUTAK 0 %0 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT AYGÜL 0 %0 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞEVİK 0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET HAYDAR TARHANLI 0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ZEYTİN 0 %0 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZHAN ÖZER 0 %0 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TARHANLI 0 %0 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET ERGÜN 0 %0 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
MÜMİN KAYIŞ 0 %0 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREF ERAYDIN 0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
NAZMİYE KOPOYCU 0 %0 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT SÜNER 0 %0 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN MASAR 0 %0 Detay