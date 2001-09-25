|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|BERKANT AYGÜL
|0
|%0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM ATASEVER
|0
|%0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR ŞEVİK
|0
|%0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN KOPOYCU
|0
|%0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHİTTİN EVSEN
|0
|%0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BASRİ REÇBER
|0
|%0
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN REÇBER
|0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK BARIŞ TUTAK
|0
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT AYGÜL
|0
|%0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞEVİK
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HAYDAR TARHANLI
|0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ZEYTİN
|0
|%0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN ÖZER
|0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TARHANLI
|0
|%0
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET ERGÜN
|0
|%0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜMİN KAYIŞ
|0
|%0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREF ERAYDIN
|0
|%0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZMİYE KOPOYCU
|0
|%0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT SÜNER
|0
|%0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN MASAR
|0
|%0
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