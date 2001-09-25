BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE BAYKARA 0 %0 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE ŞADİNOĞLU 0 %0 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ŞEN 0 %0 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
FİRDEVS BÜKEY 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FATİH AY 0 %0 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
LEYLA AY 0 %0 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE BARUTÇU 0 %0 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
FATIMA ERGAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay