|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE BAYKARA
|0
|%0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ŞADİNOĞLU
|0
|%0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ŞEN
|0
|%0
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|FİRDEVS BÜKEY
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH AY
|0
|%0
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|LEYLA AY
|0
|%0
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE BARUTÇU
|0
|%0
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
|FATIMA ERGAN
|0
|%0
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