BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN AFŞAR 0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
REŞAT KARALI 0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
SATI AFŞAR 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH BİÇER 0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SEZEK 0 %0 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
HAMİT BARDAKCI 0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
NECDET BİÇER 0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HAKAN AKKUŞ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA PAK 0 %0 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN KÖKLEN 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ŞAHİN 0 %0 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN YILDIRIM 0 %0 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KİREMİTCİ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay