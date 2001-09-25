|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK KORKMAZ
|0
|%0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ŞAHİN
|0
|%0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT SANCAR
|0
|%0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZKAR HAZNEDAR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN KÜÇÜK
|0
|%0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN GÖKSÜGÜR
|0
|%0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MİRAÇ SANCAR
|0
|%0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİKE GÜNGÖR
|0
|%0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAADET KARATEPE
|0
|%0
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