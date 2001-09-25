|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|SONGÜL KARACA
|0
|%0
|Detay
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR SARI
|0
|%0
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN CENGİZ
|0
|%0
|Detay
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞUKAN EROGUL
|0
|%0
|Detay
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KESKİN
|0
|%0
|Detay
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KILIÇ
|0
|%0
|Detay
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FUAT KASIM
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUD HAYDAR TÜTER
|0
|%0
|Detay
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL ÇALIŞKAN
|0
|%0
|Detay
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RIFAT IRMAK
|0
|%0
|Detay
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA BETÜL KARCI
|0
|%0
|Detay
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT EFİR
|0
|%0
|Detay
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN CENGİZ
|0
|%0
|Detay
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DÖNMEZ
|0
|%0
|Detay
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARCI
|0
|%0
|Detay
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE KAYA
|0
|%0
|Detay
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR KARAMUS
|0
|%0
|Detay
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ KELEŞ
|0
|%0
|Detay
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA HAYRİ KARAMUS
|0
|%0
|Detay
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP KARAMUS
|0
|%0
|Detay