|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
|KADRİYE AYCI
|0
|%0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|NECDET AYHAN
|0
|%0
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKAİ ÇITLAK
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMİ PARLAYAN
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF KARAKUŞ
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|NUMAN AKKOL
|0
|%0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA ÖNAL
|0
|%0
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KURUCU
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR YETİM
|0
|%0
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ÖZDEMİR
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN ERKAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
|0
|%0
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YAKAN
|0
|%0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA TÜRKER
|0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KÜÇÜKHASAN
|0
|%0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|TEMEL DURAK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ARSLAN
|0
|%0
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN CEBECİOĞLU
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKIN
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ŞAHİN
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER AKTAŞ
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞAHİN
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YURT
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|HURİYE KURUCU
|0
|%0
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