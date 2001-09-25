BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
KADRİYE AYCI 0 %0 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
NECDET AYHAN 0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKAİ ÇITLAK 0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
NECMİ PARLAYAN 0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF KARAKUŞ 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
NUMAN AKKOL 0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ZİYA ÖNAL 0 %0 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KURUCU 0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR YETİM 0 %0 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN ERKAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
RÜSTEM DERYA ERZİNCAN 0 %0 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YAKAN 0 %0 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA TÜRKER 0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KÜÇÜKHASAN 0 %0 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
TEMEL DURAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ARSLAN 0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN CEBECİOĞLU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AKIN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ŞAHİN 0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER AKTAŞ 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ŞAHİN 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YURT 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
HURİYE KURUCU 0 %0 Detay