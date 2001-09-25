|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|NACİ DEMİR
|0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY KAYA
|0
|%0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZAY SUSAM
|0
|%0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇAKIBEY
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SARIALP
|0
|%0
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI BEKİR TOPÇU
|0
|%0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAKİ ERDEMCİ
|0
|%0
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTAÇ TEKİN
|0
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI ELMA
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|EMREHAN METİN
|0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN UĞUR
|0
|%0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KURT
|0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR TORCU
|0
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KORKMAZ
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SEMİH SİNER
|0
|%0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GÜLMÜŞ
|0
|%0
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