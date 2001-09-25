BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
NACİ DEMİR 0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY KAYA 0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZAY SUSAM 0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇAKIBEY 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SARIALP 0 %0 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
HACI BEKİR TOPÇU 0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
BAKİ ERDEMCİ 0 %0 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYTAÇ TEKİN 0 %0 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
HACI ELMA 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
EMREHAN METİN 0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN UĞUR 0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KURT 0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR TORCU 0 %0 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM KORKMAZ 0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SEMİH SİNER 0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN GÜLMÜŞ 0 %0 Detay