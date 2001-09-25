|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL KARA
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KUZİN
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|BESİM ATAŞ
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL AKSAY
|0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ŞEN
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ŞAHİN
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KÖKER
|0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|DURMUŞ KUMRU
|0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ŞENYURT
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|NEZİHA KARATAŞ
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZGÜR
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZDEMİR
|0
|%0
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