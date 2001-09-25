BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL KARA 0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN KUZİN 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN SÜNBÜL 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
BESİM ATAŞ 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL AKSAY 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ŞEN 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN ŞAHİN 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KÖKER 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
DURMUŞ KUMRU 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN ŞENYURT 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
NEZİHA KARATAŞ 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZGÜR 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÖZDEMİR 0 %0 Detay