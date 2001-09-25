BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
VAHİT BEKTAŞOĞLU 0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA CAN 0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM İLHAN 0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT ÇAMAŞ 0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURİTTİN AKBAŞLI 0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN AKBAŞ 0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN ÇAVUŞOĞLU 0 %0 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN EKİM 0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
YEKDA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN PALAVAR 0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
SEZGİN ŞAHİNKAYA 0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH KARAKOÇ 0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF KORKMAZ 0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN YILMAZLI 0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ AV 0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN KOÇ 0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
TAYLAN İSKENDER 0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
REYHAN AY 0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ ÖZGEN 0 %0 Detay