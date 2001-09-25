|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|0
|%0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CAN
|0
|%0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM İLHAN
|0
|%0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT ÇAMAŞ
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİTTİN AKBAŞLI
|0
|%0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN AKBAŞ
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|0
|%0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN EKİM
|0
|%0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|YEKDA ÖZTÜRK
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN PALAVAR
|0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH KARAKOÇ
|0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF KORKMAZ
|0
|%0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN YILMAZLI
|0
|%0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ AV
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN KOÇ
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|TAYLAN İSKENDER
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|REYHAN AY
|0
|%0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ ÖZGEN
|0
|%0
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