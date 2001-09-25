|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKNUR EMANET
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GÖÇER
|0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSHAK KOÇAK
|0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN AKIN
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OKAN TEZCAN
|0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILMAZER
|0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR HOLAT
|0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ÜREYEN
|0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN ÖZDEMİR
|0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KAÇAR
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER ERÖZ
|0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET KAPLAN
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|TANJU BOZAN
|0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT ARAPOĞLU
|0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER ÇALIŞKANER
|0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHİR TOKAT
|0
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