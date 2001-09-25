BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
İLKNUR EMANET 0 %0 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN GÖÇER 0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İSHAK KOÇAK 0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN AKIN 0 %0 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
OKAN TEZCAN 0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILMAZER 0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR HOLAT 0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ÜREYEN 0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN KAÇAR 0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
SONER ERÖZ 0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET KAPLAN 0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
TANJU BOZAN 0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
VEDAT ARAPOĞLU 0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER ÇALIŞKANER 0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
MAHİR TOKAT 0 %0 Detay