|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH KENDİRLİ
|0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER DURSUN
|0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KURT
|0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|0
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF YALÇIN
|0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|NURAN BALAKÇI
|0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT DOLU
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR USLUCAN
|0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİ AYAN
|0
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞUAYİP USLUCAN
|0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYDİ AHMET ERAT
|0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN BİRCAN
|0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL PALA
|0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET FENER
|0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAİ ŞAHİN
|0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|0
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