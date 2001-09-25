BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH KENDİRLİ 0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER DURSUN 0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KURT 0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ 0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF YALÇIN 0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
NURAN BALAKÇI 0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT DOLU 0 %0 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR USLUCAN 0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRİ AYAN 0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
ŞUAYİP USLUCAN 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
SEYDİ AHMET ERAT 0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN KÖKSALAN 0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN BİRCAN 0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL PALA 0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET FENER 0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
SEZAİ ŞAHİN 0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR 0 %0 Detay