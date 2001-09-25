BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT ALTUN 0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AVCI 0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYD ÇÖLMEKCİ 0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN GÜL 0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
NAFİYE BEKTAŞ 0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
NECLA KESKİN KUL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL ŞENSOY 0 %0 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENGÜL IŞIK 0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
TEKİN KÜPELİ 0 %0 Detay