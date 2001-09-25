|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT ALTUN
|0
|%0
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AVCI
|0
|%0
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYD ÇÖLMEKCİ
|0
|%0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GÜL
|0
|%0
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
|NAFİYE BEKTAŞ
|0
|%0
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
|NECLA KESKİN KUL
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL ŞENSOY
|0
|%0
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENGÜL IŞIK
|0
|%0
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEKİN KÜPELİ
|0
|%0
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