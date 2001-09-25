BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARAKOÇ 0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ERGİN 0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AĞYAR 0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
REŞİT ÇOŞKUN 0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
MAŞUK SİYAHTAŞ 0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NURCAN YEŞİLALAN 0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KEMAN 0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DURMUŞ 0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BERGE 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMET TOPCU 0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇELİK 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
NURULLAH TARHAN 0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
MAZLUM DURMUŞ 0 %0 Detay