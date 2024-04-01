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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÖZALP SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÖZALP Toplam Seçmen 35.729
  • Açılan Sandık 133
  • Kullanılan Oy 24.556
  • Geçerli Oy 21.684
  • Geçersiz Oy 2.872
  • Katılım Oranı %68.73
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SAKİNE KUTPINAR halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SAKİNE
KUTPINAR
%71.50 15.505 Oy
ATAKAN GÖNÜLÇEKEN adalet-ve-kalkinma-partisi
ATAKAN
GÖNÜLÇEKEN
%18.68 4.050 Oy
OKTAY SAĞLAM cumhuriyet-halk-partisi
OKTAY
SAĞLAM
%2.95 640 Oy
KEMAL ŞAHİN yeniden-refah-partisi
KEMAL
ŞAHİN
%2.85 617 Oy
SEYİTHAN ERÇİÇEK hur-dava-partisi
SEYİTHAN
ERÇİÇEK
%0.99 215 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.90 196 Oy
İyi Parti
%0.86 186 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.64 139 Oy
Saadet Partisi
%0.40 86 Oy
Milli Yol Partisi
%0.23 50 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 35.729
  • Kullanılan Oy 24.544
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%71.71 15.352 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%18.97 4.061 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.21 688 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.63 562 Oy
Hür Dava Partisi
%0.90 192 Oy
Zafer Partisi
%0.86 184 Oy
İyi Parti
%0.83 178 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.50 107 Oy
Saadet Partisi
%0.39 83 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇESARAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.19 1.158 %1.19 65 %0 0 %1.98 108
%21.33|1.166
AYVAZ HAZİR 		%15.86 867 %38.46 2.102
BAŞKALE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 5.481 %3.11 517 %0 0 %1.23 205
%58.96|9.801
ŞENGÜL POLAT 		%0.29 48 %3.43 571
ÇALDIRAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.15 7.300 %1.47 315 %0 0 %0 0
%47.72|10.200
HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU 		%0 0 %16.65 3.560
ÇATAK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.07 2.440 %1.33 120 %0 0 %0.68 61
%57.89|5.218
REŞAT ERASLAN 		%0 0 %13.03 1.174
EDREMİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.51 13.505 %2.52 1.336 %0 0 %0.61 325
%59.12|31.300
RABİA BAŞAK KOÇ 		%0.56 298 %11.67 6.180
ERCİŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.25 28.242 %1.30 890 %0 0 %0.51 347
%50.81|34.787
BARAN BİLİCİ 		%0.30 203 %5.83 3.990
GEVAŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.99 4.298 %1.69 220 %0 0 %0 0
%45.45|5.921
RUKNETTİN HAKAN 		%0 0 %19.87 2.589
GÜRPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 4.344 %1.36 207 %0 0 %0 0
%48.01|7.312
MEHMET TAHİR ERTAŞ 		%0 0 %22.11 3.368
İPEKYOLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.04 32.531 %3.01 4.077 %0 0 %0.65 886
%58.26|78.851
CEVDET ALTINDAĞ 		%0.67 903 %13.37 18.098
MURADİYE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.27 6.941 %1.95 345 %0 0 %0 0
%46.24|8.174
HEDİYE SAYİNER 		%0 0 %12.54 2.216
ÖZALP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.68 4.050 %2.95 640 %0 0 %0.86 186
%71.50|15.505
SAKİNE KUTPINAR 		%0 0 %6.01 1.303
SARAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.72 1.170 %28.29 2.105 %0 0 %0.46 34
%51.16|3.807
DAVUT ACAR 		%0 0 %4.38 326
TUŞBA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.15 14.660 %2.91 1.569 %0 0 %0.87 470
%55.52|29.981
HANIM AKKOŞ 		%0.56 300 %13.00 7.020
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇESARAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.61 1.161 %1.49 80 %0 0 %2.12 114
%24.66|1.325
 %12.25 658 %37.87 2.035
BAŞKALE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.01 4.968 %5.42 897 %0 0 %0 0
%59.20|9.799
 %0.29 48 %5.08 841
ÇALDIRAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 6.825 %1.67 353 %0 0 %0 0
%49.58|10.498
 %0 0 %16.51 3.496
ÇATAK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.58 2.457 %0 0 %0 0 %0 0
%57.49|5.122
 %0 0 %14.93 1.330
EDREMİT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.14 13.322 %2.88 1.524 %0 0 %0.61 322
%58.70|31.108
 %0 0 %12.68 6.722
ERCİŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.29 26.671 %1.58 1.075 %0 0 %0.63 425
%50.00|33.940
 %0.31 212 %8.18 5.554
GEVAŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.47 4.220 %2.52 328 %0 0 %0 0
%44.39|5.769
 %0 0 %20.61 2.678
GÜRPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.59 4.157 %1.83 276 %0 0 %0 0
%46.67|7.033
 %0 0 %23.91 3.603
İPEKYOLU Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.71 31.977 %3.19 4.298 %0 0 %0.68 916
%58.32|78.650
 %0.54 731 %13.57 18.296
MURADİYE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.76 6.408 %2.37 413 %0 0 %0 0
%46.42|8.092
 %0 0 %14.46 2.521
ÖZALP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.97 4.061 %3.21 688 %0 0 %0.83 178
%71.71|15.352
 %0 0 %5.27 1.128
SARAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.11 1.177 %26.49 1.935 %0 0 %0 0
%51.55|3.765
 %0 0 %5.85 427
TUŞBA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.43 14.165 %3.41 1.829 %0 0 %0.87 467
%55.66|29.835
 %0 0 %13.63 7.305
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		YAKUP ALMAÇ 18.649 %75.04
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ŞEMS MAHFUZ HALİD KADİRHANOĞULLARI 5.448 %21.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OKTAY SAĞLAM 569 %2.29
Saadet Partisi
SAADET 		NİHAT GÜLER 119 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CEMİLE YAĞMUR 67 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		HANDAN BAĞCI 18.007 %71.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NEDİM AKANÖZ 6.440 %25.62
Saadet Partisi
SAADET 		ABDULCELİL GÜLER 209 %0.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YUSUF ATİLLE 181 %0.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		RİZA ELALDI 178 %0.71
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		AHMET BAĞ 126 %0.50
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		18.547 %75.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.387 %21.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		571 %2.31
Saadet Partisi
SAADET 		134 %0.54
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		81 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		17.557 %70.41
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.305 %25.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		248 %0.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		200 %0.80
Saadet Partisi
SAADET 		155 %0.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		155 %0.62
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		146 %0.59
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		119 %0.48
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		52 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.872 %52.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.510 %42.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		139 %3.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		48 %1.34
Saadet Partisi
SAADET 		19 %0.53
Kaynak: Anadolu Ajansı