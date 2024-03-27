|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMÖREN
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ÇERKEŞ
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ELDİVAN
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ILGAZ
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KIZILIRMAK
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KORGUN
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KURŞUNLU
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MERKEZ
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ORTA
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ŞABANÖZÜ
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YAPRAKLI
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