BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
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ARNAVUTKÖY
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KEREM BALA 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
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MEHMET YILMAZ 0 %0 Detay
AVCILAR
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BAĞCILAR
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BAHÇELİEVLER
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BAKIRKÖY
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TAYLAN MAHMUT ÇORTA 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
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AHMET BOZAN 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
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MURAT MERT 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
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MURAT ARDA 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
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BEYOĞLU
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BÜYÜKÇEKMECE
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ÇATALCA
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SELEN ÖZELKARA 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
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ESENLER
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ESENYURT
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EYÜPSULTAN
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FATİH
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EYÜP ERTAL 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
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FEDAİ KARAKOL 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
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NAZMİ KEMALOĞLU 0 %0 Detay
KADIKÖY
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ŞAKİR AYGÖL 0 %0 Detay
KAĞITHANE
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KARTAL
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MALTEPE
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PENDİK
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ADEM KARSLI 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
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SARIYER
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ZÜBEYİR SELMAN IŞIK 0 %0 Detay
SİLİVRİ
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RAMİZ AKSU 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
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ŞİLE
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ŞİŞLİ
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TUZLA
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ÜMRANİYE
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ÜSKÜDAR
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ZEYTİNBURNU
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SEBAHİTTİNCAN ŞENEL 0 %0 Detay