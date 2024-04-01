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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BÜYÜKÇEKMECE Toplam Seçmen 198.947
  • Açılan Sandık 588
  • Kullanılan Oy 159.327
  • Geçerli Oy 155.632
  • Geçersiz Oy 3.695
  • Katılım Oranı %80.09
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HASAN AKGÜN cumhuriyet-halk-partisi
HASAN
AKGÜN
%48.04 74.772 Oy
RECEP EROL adalet-ve-kalkinma-partisi
RECEP
EROL
%42.16 65.615 Oy
YAŞAR ÖZTÜRK zafer-partisi
YAŞAR
ÖZTÜRK
%2.31 3.597 Oy
MUSA KARADEMİR halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MUSA
KARADEMİR
%2.30 3.581 Oy
YÜCEL SUNDUR yeniden-refah-partisi
YÜCEL
SUNDUR
%1.63 2.537 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%1.08 1.683 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.50 780 Oy
Saadet Partisi
%0.33 513 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.33 513 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.32 496 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 198.947
  • Kullanılan Oy 159.341
Cumhuriyet Halk Partisi
%46.76 72.707 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.59 61.563 Oy
Zafer Partisi
%3.31 5.150 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%2.82 4.388 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.09 3.252 Oy
İyi Parti
%1.80 2.806 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.66 1.023 Oy
BAĞIMSIZ
%0.58 896 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.44 685 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.85 2.408
%55.49|5.846
ALİ ERCAN AKPOLAT 		%0 0 %1.40 148 %3.96 417 %0.18 19 %16.12 1.698
ARNAVUTKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.94|71.849
MUSTAFA CANDAROĞLU 		%38.45 65.863 %0 0 %3.53 6.044 %5.01 8.579 %0.02 36 %11.06 18.942
ATAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.00 86.287
%56.39|139.009
ONURSAL ADIGÜZEL 		%0 0 %1.46 3.603 %0 0 %0.05 135 %7.10 17.497
AVCILAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.29 86.896
%53.43|121.250
UTKU CANER ÇAYKARA 		%0 0 %0.95 2.156 %0 0 %0 0 %7.33 16.640
BAĞCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.42|213.447
ABDULLAH ÖZDEMİR 		%32.88 126.629 %0 0 %1.01 3.876 %0 0 %0.05 200 %10.64 40.991
BAHÇELİEVLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.20|152.111
HAKAN BAHADIR 		%44.11 142.159 %0 0 %0.85 2.743 %0 0 %0.06 178 %7.78 25.062
BAKIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.07 28.858
%67.72|88.572
AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU 		%0 0 %1.41 1.845 %1.35 1.767 %0.21 271 %7.24 9.473
BAŞAKŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.77|115.666
YASİN KARTOĞLU 		%36.62 90.556 %0 0 %0.85 2.097 %5.28 13.055 %0 0 %10.48 25.918
BAYRAMPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.63 65.864
%46.67|73.850
HASAN MUTLU 		%0 0 %1.04 1.644 %0 0 %0.31 489 %10.35 16.381
BEŞİKTAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%64.12|66.017
RIZA AKPOLAT 		%11.44 11.777 %1.33 1.366 %0.91 938 %15.98 16.455 %6.22 6.403
BEYKOZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.91 67.020
%45.87|68.453
ALAATTİN KÖSELER 		%0 0 %1.14 1.696 %0.61 907 %0.19 277 %7.29 10.883
BEYLİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.37 70.843
%52.83|112.163
MEHMET MURAT ÇALIK 		%0 0 %1.03 2.183 %2.46 5.214 %0 0 %10.31 21.892
BEYOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.74 49.965
%49.22|60.361
İNAN GÜNEY 		%0 0 %1.40 1.717 %0 0 %0.87 1.065 %7.77 9.533
BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.16 65.615
%48.04|74.772
HASAN AKGÜN 		%0 0 %1.08 1.683 %2.30 3.581 %0.20 311 %6.21 9.670
ÇATALCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94 23.749
%50.53|26.704
ERHAN GÜZEL 		%0 0 %1.00 531 %0 0 %0.04 21 %3.49 1.846
ÇEKMEKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 66.594
%49.22|82.974
ORHAN ÇERKEZ 		%0 0 %1.12 1.880 %0 0 %0 0 %10.16 17.129
ESENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.46|117.704
MEHMET TEVFİK GÖKSU 		%33.78 78.792 %0 0 %1.11 2.590 %0 0 %0.06 138 %14.59 34.042
ESENYURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.18 181.806
%49.05|227.608
AHMET ÖZER 		%0 0 %1.38 6.398 %0 0 %0.08 356 %10.32 47.878
EYÜPSULTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.45 100.347
%48.17|116.620
MİTHAT BÜLENT ÖZMEN 		%0 0 %2.60 6.295 %0 0 %0.05 115 %7.74 18.730
FATİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.56|91.917
MEHMET ERGÜN TURAN 		%43.77 84.588 %0 0 %0.90 1.745 %0 0 %0.04 68 %7.74 14.956
GAZİOSMANPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.12 106.757
%40.45|107.636
HAKAN BAHÇETEPE 		%0 0 %1.31 3.493 %3.48 9.271 %0 0 %14.64 38.944
GÜNGÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.91|74.603
BÜNYAMİN DEMİR 		%34.94 51.206 %0 0 %1.62 2.373 %4.34 6.365 %0 0 %8.18 11.993
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.07 40.461
%68.78|212.961
MESUT KÖSEDAĞI 		%0 0 %0.92 2.834 %0.91 2.832 %0.09 287 %16.23 50.242
KAĞITHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.85|122.295
MEVLÜT ÖZTEKİN 		%36.00 90.122 %0 0 %1.10 2.743 %3.61 9.036 %0.05 134 %10.39 25.998
KARTAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.61 103.082
%54.77|158.555
GÖKHAN YÜKSEL 		%0 0 %2.23 6.446 %0 0 %0.39 1.137 %7.01 20.290
KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.44 159.252
%50.20|219.377
KEMAL ÇEBİ 		%0 0 %0.90 3.917 %4.63 20.217 %0.26 1.130 %7.58 33.137
MALTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.41 100.447
%59.06|183.062
ESİN KÖYMEN 		%0 0 %1.56 4.831 %0 0 %0.76 2.365 %6.21 19.238
PENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.69|187.623
AHMET CİN 		%42.78 179.608 %0 0 %1.02 4.274 %0 0 %0.40 1.666 %11.11 46.621
SANCAKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.46 110.652
%50.59|135.018
ALPER YEĞİN 		%0 0 %0.77 2.064 %0 0 %0.09 233 %7.08 18.899
SARIYER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.26 69.451
%51.50|104.401
MUSTAFA OKTAY AKSU 		%0 0 %0.71 1.439 %0 0 %8.24 16.702 %5.30 10.735
ŞİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.23 13.583
%51.88|16.302
ÖZGÜR KABADAYI 		%0 0 %0.99 310 %0 0 %0 0 %3.90 1.227
SİLİVRİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.20|63.065
BORA BALCIOĞLU 		%39.53 46.860 %1.51 1.791 %0 0 %0.68 802 %5.08 6.017
ŞİŞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.62 35.442
%66.59|99.921
RESUL EMRAH ŞAHAN 		%0 0 %1.53 2.290 %0 0 %0.04 64 %8.22 12.330
SULTANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.25|77.787
ALİ TOMBAŞ 		%21.04 38.730 %0 0 %0.79 1.460 %9.86 18.160 %0.13 245 %25.92 47.726
SULTANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.81|133.980
ABDURRAHMAN DURSUN 		%33.00 94.463 %0 0 %0.82 2.333 %6.27 17.947 %0.09 267 %13.01 37.239
TUZLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.07 64.524
%50.92|84.094
EREN ALİ BİNGÖL 		%0 0 %0.94 1.553 %0 0 %0.44 732 %8.62 14.231
ÜMRANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.45|174.555
İSMET YILDIRIM 		%40.14 165.054 %0 0 %1.02 4.213 %2.23 9.168 %0.06 241 %14.10 57.995
ÜSKÜDAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.37 133.814
%49.90|157.605
SİNEM DEDETAŞ 		%0 0 %0.75 2.366 %0 0 %0.05 171 %6.92 21.858
ZEYTİNBURNU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.48|65.083
ÖMER ARISOY 		%42.85 59.996 %0 0 %0.75 1.051 %0 0 %0 0 %9.92 13.886
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.33 2.350
%48.88|5.144
 %0 0 %2.22 234 %4.23 445 %1.43 150 %20.91 2.200
ARNAVUTKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.41|74.177
 %32.69 55.863 %0 0 %3.06 5.236 %7.22 12.337 %0 0 %13.62 23.279
ATAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.49 85.124
%53.92|133.094
 %0 0 %1.74 4.300 %0 0 %0 0 %9.85 24.310
AVCILAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.97 83.770
%51.88|117.560
 %0 0 %1.37 3.098 %0 0 %0.05 109 %9.73 22.050
BAĞCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.43|197.662
 %33.94 130.448 %0 0 %1.23 4.721 %0 0 %0 0 %13.39 51.466
BAHÇELİEVLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.02 141.850
%44.07|142.035
 %0 0 %1.17 3.778 %0 0 %0 0 %10.74 34.602
BAKIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.06 27.547
%66.83|87.400
 %0 0 %1.65 2.159 %1.77 2.317 %0 0 %8.68 11.355
BAŞAKŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94|110.972
 %35.11 86.710 %0 0 %1.11 2.739 %6.23 15.384 %0 0 %12.62 31.154
BAYRAMPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.53 64.115
%45.06|71.271
 %0 0 %1.68 2.662 %0 0 %0.05 81 %12.67 20.048
BEŞİKTAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%73.09|75.143
 %11.18 11.494 %2.19 2.251 %1.26 1.291 %0.20 210 %12.08 12.418
BEYKOZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.26 63.010
%44.66|66.587
 %0 0 %1.85 2.760 %0.84 1.246 %0 0 %10.39 15.493
BEYLİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.33 72.833
%49.71|105.462
 %0 0 %1.46 3.106 %3.17 6.731 %0 0 %11.33 24.037
BEYOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.08 49.348
%46.95|57.804
 %0 0 %1.46 1.803 %0 0 %0.24 290 %11.27 13.876
BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.59 61.563
%46.76|72.707
 %0 0 %1.80 2.806 %2.82 4.388 %0.58 896 %8.45 13.143
ÇATALCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 21.123
%51.06|26.896
 %0 0 %2.43 1.281 %0 0 %0 0 %6.33 3.334
ÇEKMEKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.88 65.531
%45.59|76.834
 %0 0 %1.36 2.299 %0 0 %0 0 %14.17 23.881
ESENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.83|116.320
 %32.86 76.698 %0 0 %1.28 2.991 %0 0 %0 0 %16.03 37.430
ESENYURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.02 176.192
%47.80|221.519
 %0 0 %1.38 6.385 %0 0 %0.30 1.389 %12.51 57.990
EYÜPSULTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.07 94.531
%47.40|114.679
 %0 0 %2.44 5.894 %0 0 %0 0 %11.09 26.824
FATİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.56|87.967
 %42.46 81.979 %0 0 %1.06 2.044 %0 0 %0 0 %10.93 21.097
GAZİOSMANPAŞA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.87|108.979
 %38.87 103.639 %0 0 %1.42 3.774 %3.95 10.522 %0 0 %14.90 39.734
GÜNGÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.79|68.374
 %35.91 52.470 %0 0 %1.71 2.500 %4.84 7.071 %0.16 241 %10.58 15.465
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.62 42.186
%70.49|218.259
 %0 0 %1.16 3.578 %1.35 4.195 %0 0 %13.38 41.427
KAĞITHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.60|111.490
 %36.68 91.689 %0 0 %1.49 3.714 %4.00 9.995 %0.65 1.629 %12.59 31.461
KARTAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.09 101.544
%52.26|151.233
 %0 0 %2.21 6.384 %0 0 %0.07 195 %10.38 30.024
KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.19 153.903
%47.39|207.248
 %0 0 %1.28 5.615 %5.68 24.836 %0 0 %10.46 45.768
MALTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.53 97.751
%56.64|175.577
 %0 0 %1.85 5.747 %0 0 %0.10 321 %9.87 30.585
PENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.26|181.451
 %41.25 172.990 %0 0 %1.38 5.783 %0 0 %0 0 %14.11 59.181
SANCAKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.54 108.131
%47.98|127.996
 %0 0 %1.01 2.705 %0 0 %0 0 %10.47 27.924
SARIYER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.30 69.357
%54.23|109.651
 %0 0 %1.31 2.640 %0 0 %0.59 1.184 %9.58 19.373
ŞİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.09 12.892
%50.25|15.767
 %0 0 %2.26 709 %0 0 %0 0 %6.40 2.007
SİLİVRİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.31|62.784
 %33.92 39.947 %2.51 2.957 %0 0 %1.31 1.540 %8.96 10.551
ŞİŞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.06 34.575
%63.55|95.276
 %0 0 %1.92 2.878 %0 0 %0 0 %11.47 17.195
SULTANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.47|83.465
 %20.48 37.594 %0 0 %1.07 1.963 %10.48 19.227 %0 0 %22.50 41.302
SULTANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.69|130.706
 %32.21 92.145 %0 0 %0.91 2.592 %7.00 20.013 %0.13 372 %14.06 40.213
TUZLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.78 62.358
%48.00|79.220
 %0 0 %1.59 2.621 %0 0 %0.35 578 %12.28 20.259
ÜMRANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.96|172.375
 %39.39 161.813 %0 0 %1.31 5.382 %2.74 11.248 %0.06 255 %14.55 59.769
ÜSKÜDAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.30 127.186
%47.43|149.693
 %0 0 %1.28 4.047 %0 0 %0 0 %10.99 34.683
ZEYTİNBURNU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.24|60.425
 %42.79 59.802 %0 0 %1.02 1.428 %0 0 %0 0 %12.94 18.089
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HASAN AKGÜN 72.927 %50.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEVLÜT UYSAL 68.794 %47.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HALİL EKER 979 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		CANER BİTİŞ 925 %0.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		ÜMİT ŞAHBAZ 572 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ÖVÜNÇ BALLI 341 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AYHAN ÖKSÜZ 229 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		HASAN BAYDEMİR 162 %0.11
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		70.052 %48.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		66.890 %46.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.882 %2.00
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.550 %1.08
Saadet Partisi
SAADET 		1.325 %0.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		573 %0.40
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		409 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		295 %0.20
Vatan Partisi
VATAN 		202 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		57.609 %45.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		55.941 %44.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.289 %5.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.893 %2.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		877 %0.69
Saadet Partisi
SAADET 		846 %0.67
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		321 %0.25
Demokrat Parti
DP 		275 %0.22
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		148 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		129 %0.10
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		116 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		114 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		108 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		63 %0.05
Millet Partisi
Millet 		25 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.868 %42.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37.769 %42.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.608 %8.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.132 %2.41
Saadet Partisi
SAADET 		1.523 %1.73
Demokrat Parti
DP 		593 %0.67
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		471 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		320 %0.36
Kaynak: Anadolu Ajansı