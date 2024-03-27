BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ŞAHİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA İNCİ 0 %0 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP TEKEŞ 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÇANAKÇI 0 %0 Detay