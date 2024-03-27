BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL TUNÇ 0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT SÜER 0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM KOCADAYI 0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP ÇAKIR 0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
YUNİS EKER 0 %0 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT GÜLTEKİN 0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
SONER KÜÇÜK 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ AKKUŞ 0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
ERSAN GÖRGÜN 0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
REFAETTİN KARACA 0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İSA ŞÜKÜR 0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÖZEN 0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP ASLAN 0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN SELVİ 0 %0 Detay