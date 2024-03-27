|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SERBEST
|0
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM AYDIN
|0
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT YILMAZ
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
|0
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ARDUÇ
|0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRULLAH BAYKUŞ
|0
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEBAHATTİN İMAMOĞLU
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER GÜR
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OF
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET TOPRAK
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ SELVİTOP
|0
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR GÜNNAR
|0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER HALİSÇELİK
|0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÜÇÜNCÜ
|0
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