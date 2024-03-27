CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
VAKKAS AÇAR 0 %0 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞENSES 0 %0 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
NAZİM KAYA 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
İSKENDER YILDIRIM 0 %0 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN TUTDERE 0 %0 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET REŞAT TAŞKIN 0 %0 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ŞAHİN 0 %0 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %0
MUTTALİP GÜLTEKİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
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0 %0 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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BÖLÜKYAYLA
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0 %0 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DEĞİRMENCİ 0 %0 Detay
İNLİCE
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YILMAZ 0 %0 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
HASARİ TALAŞ 0 %0 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL KORKMAZ 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ALAN 0 %0 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
NEJDET ARICI 0 %0 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABUZER AYDIN 0 %0 Detay