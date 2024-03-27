CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
RESUL GÜÇ 0 %0 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
BUĞRA DEMİR 0 %0 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN PALA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
PELİNSU YILDIRIM DEMİR 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BALIKÇI 0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DOĞANGÜZEL 0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL SÖYLEMEZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ AYDOĞDU 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF AR 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ BAKICI 0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ TEYMEN 0 %0 Detay
HELVADERE
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SÜLEYMAN SEVDİ 0 %0 Detay
IHLARA
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SAĞLIK
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SARATLI
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ZEKİ TÜRKER 0 %0 Detay
SELİME
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TAŞPINAR
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İSMAİL YILMAZ 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
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YENİKENT
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YEŞİLOVA
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN ÇELİK 0 %0 Detay