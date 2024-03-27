|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|RESUL GÜÇ
|0
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|BUĞRA DEMİR
|0
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN PALA
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|PELİNSU YILDIRIM DEMİR
|0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN BALIKÇI
|0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DOĞANGÜZEL
|0
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SÖYLEMEZ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AYDOĞDU
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF AR
|0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ BAKICI
|0
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ TEYMEN
|0
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN SEVDİ
|0
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ TÜRKER
|0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YILMAZ
|0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN ÇELİK
|0
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