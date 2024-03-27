|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ŞEHİRLİ
|0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ERGİN
|0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN GAGA
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN MİRZA
|0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER GÖKSEL
|0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KEMAL DEVECİLER
|0
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERTAŞ
|0
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN KARIŞIK
|0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH BAĞCI
|0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM PALAZ
|0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT GÖKALP
|0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT AKBIYIK
|0
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ ARSLAN
|0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DURU
|0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN DİNÇER
|0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KOYUNCU
|0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN SAK
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN YILDIRIM SEMİZEL
|0
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