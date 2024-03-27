|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GAZİ CENİK
|0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|DURAN YAZIRLIOĞLU
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF VAR
|0
|%0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT DERELİ
|0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ AYLAR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
|0
|%0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CEBECİ
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NECİP ERDEMİRCİ
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KESENEK
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜSLÜME SALO
|0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGÜLÜ AKSIT
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL ÖNCÜL
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN TÜRK
|0
|%0
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