|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT YILDIRIM
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FUAT ÜSTÜNDAĞ
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİL ŞAŞMAZ
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER DEMİR
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN EROL
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|BİRSEN ÇELİK
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ ORPAK
|0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HAKAN
|0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN ÖZCAN
|0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ALTINER
|0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH DERE
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ ERAYDIN
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL KEPENEK
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN HAYLA
|0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENİZ DOĞAN
|0
|%0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ RIZA ERTEMÜR
|0
|%0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SALİH KONYA
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KILIÇ
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR TATIK
|0
|%0
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