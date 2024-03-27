CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT YILDIRIM 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
FUAT ÜSTÜNDAĞ 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
NAİL ŞAŞMAZ 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER DEMİR 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN EROL 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
BİRSEN ÇELİK 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ ORPAK 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET HAKAN 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN ÖZCAN 0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ALTINER 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH DERE 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ ERAYDIN 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL KEPENEK 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN HAYLA 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENİZ DOĞAN 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ RIZA ERTEMÜR 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SALİH KONYA 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KILIÇ 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR TATIK 0 %0 Detay