|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL BEGEN
|0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TAŞ
|0
|%0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN KARAALP
|0
|%0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SEZAİ ERCANTÜRK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGE VATANER ÖZEGE
|0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ELİF BUDAK
|0
|%0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA KAYA
|0
|%0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJDET KARAHAN
|0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM ÖZKAYA
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN BEKTAŞ
|0
|%0
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ÖZBEY
|0
|%0
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ÇAY
|0
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN ARSLAN
|0
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHANGİR KAYA
|0
|%0
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