CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL BEGEN 0 %0 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TAŞ 0 %0 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN KARAALP 0 %0 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SEZAİ ERCANTÜRK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGE VATANER ÖZEGE 0 %0 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ELİF BUDAK 0 %0 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA KAYA 0 %0 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
NEJDET KARAHAN 0 %0 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
CEM ÖZKAYA 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN BEKTAŞ 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN ÖZBEY 0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN ÇAY 0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN ARSLAN 0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
CİHANGİR KAYA 0 %0 Detay