CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU 0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ULUSOY 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF HİKMET KILIÇ 0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ MURAT KARABEY 0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN YALÇIN 0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM UMUT EFE 0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
MAŞUK IŞIK 0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
MARUF ALACA 0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ATİLLAH UZUN 0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
VARBİL ATEŞ 0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
NUH BEKTAŞ 0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
FERUDUN KAPLAN 0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL KOÇAK 0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAMİ ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ENES BEKİROĞLU 0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖRBİL ÖZCAN 0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET OĞUZ 0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSAMETTİN KARADAĞLI 0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÜNALDI 0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN ATALAY 0 %0 Detay