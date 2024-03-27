|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ULUSOY
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF HİKMET KILIÇ
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ MURAT KARABEY
|0
|%0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN YALÇIN
|0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM UMUT EFE
|0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAŞUK IŞIK
|0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|MARUF ALACA
|0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLLAH UZUN
|0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|VARBİL ATEŞ
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
|NUH BEKTAŞ
|0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
|FERUDUN KAPLAN
|0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL KOÇAK
|0
|%0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES BEKİROĞLU
|0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖRBİL ÖZCAN
|0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET OĞUZ
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSAMETTİN KARADAĞLI
|0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÜNALDI
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ATALAY
|0
|%0
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