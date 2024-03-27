|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRBÜZ GÜLLER
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KARABACAK
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA KONAKCI
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA AKKAYA
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL ŞANLI
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|BALKAN AKTAŞ
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSHAK GÜNDOĞAN
|0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÜNAL
|0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM KURT
|0
|%0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFİYE KESGİN
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR TEPE
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HABİL DÖKMECİ
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ATAÇ
|0
|%0
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