CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ KAVUKCU 0 %0 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
NECMİ SIBIÇ 0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR NAZLI 0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZLEM UZUNER 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN TÜFEKCİ 0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
EROL KARADERE 0 %0 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET LATİF KARADENİZ 0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
HASBİ DEDE 0 %0 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SALİH BAL 0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
METİN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
FUAT KÖSE 0 %0 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU 0 %0 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KÖMBE 0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
BURHAN TAKIR 0 %0 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT TEMÜR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL HAMZA 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA ÇALCALI 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EYİCE 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay