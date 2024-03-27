CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İstanbul Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ERCAN AKPOLAT 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
TEKİN ARAS 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ONURSAL ADIGÜZEL 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
UTKU CANER ÇAYKARA 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
CEM KILIÇ 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE GÜLİZAR EMECAN 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT ÖKSÜZ 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN MUTLU 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA AKPOLAT 0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALAATTİN KÖSELER 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MURAT ÇALIK 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
İNAN GÜNEY 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AKGÜN 0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN GÜZEL 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN ÇERKEZ 0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DALKIRAN 0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZER 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
MİTHAT BÜLENT ÖZMEN 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
MAHİR POLAT 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN BAHÇETEPE 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL YALÇIN 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT KÖSEDAĞI 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
TONGUÇ ÇOBAN 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN YÜKSEL 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL ÇEBİ 0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ESİN KÖYMEN 0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN TARIK BALYALI 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER YEĞİN 0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA OKTAY AKSU 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
BORA BALCIOĞLU 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN KOÇ 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT EPÖZDEMİR 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR KABADAYI 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
RESUL EMRAH ŞAHAN 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
EREN ALİ BİNGÖL 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT ERDOĞDU 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
SİNEM DEDETAŞ 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR SOYTÜRK 0 %0 Detay