|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ERCAN AKPOLAT
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|TEKİN ARAS
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ONURSAL ADIGÜZEL
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|UTKU CANER ÇAYKARA
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM KILIÇ
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE GÜLİZAR EMECAN
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ÖKSÜZ
|0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN MUTLU
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA AKPOLAT
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAATTİN KÖSELER
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MURAT ÇALIK
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İNAN GÜNEY
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AKGÜN
|0
|%0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN GÜZEL
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN ÇERKEZ
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DALKIRAN
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZER
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
|0
|%0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHİR POLAT
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BAHÇETEPE
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL YALÇIN
|0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT KÖSEDAĞI
|0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|TONGUÇ ÇOBAN
|0
|%0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN YÜKSEL
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL ÇEBİ
|0
|%0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ESİN KÖYMEN
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN TARIK BALYALI
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER YEĞİN
|0
|%0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA OKTAY AKSU
|0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BORA BALCIOĞLU
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN KOÇ
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT EPÖZDEMİR
|0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR KABADAYI
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RESUL EMRAH ŞAHAN
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|EREN ALİ BİNGÖL
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT ERDOĞDU
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNEM DEDETAŞ
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR SOYTÜRK
|0
|%0
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