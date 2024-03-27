CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DURSUN 0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM MARZIOĞLU 0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK KÜRKCÜ 0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREF GÜLESER 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ADANIR 0 %0 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE KENDİR 0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILDIZ 0 %0 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR ALÇI 0 %0 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
İRFANİYE ALMAZ 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ YAĞAN 0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÖZCAN 0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK EROĞLU 0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
HACI İBRAHİM YILDIRIM 0 %0 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ACARBAŞ 0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ ONAÇ 0 %0 Detay