CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
NURAY ÖNER POLAT 0 %0 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞENAY 0 %0 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BALCI 0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT GERENLİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU 0 %0 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
COŞKUN ÜRKMEZ 0 %0 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER ÖZER 0 %0 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN ÖZALP 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ALTINTAŞ 0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN SALTIK 0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERTUĞRUL ÇAMLICA 0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
ALAATTİN BURAK DOĞAN 0 %0 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KARABULUT 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
BİROL ÖZBAY 0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR IŞIK 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHABETTİN VARDAR 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT YAKUT 0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK İN 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞE ÇEVİKBAŞ 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÖZEN 0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÇALLI 0 %0 Detay