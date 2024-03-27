|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURAY ÖNER POLAT
|0
|%0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞENAY
|0
|%0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BALCI
|0
|%0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GERENLİ
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|0
|%0
|Detay
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|COŞKUN ÜRKMEZ
|0
|%0
|Detay
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER ÖZER
|0
|%0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ÖZALP
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ALTINTAŞ
|0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN SALTIK
|0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL ÇAMLICA
|0
|%0
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAATTİN BURAK DOĞAN
|0
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KARABULUT
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BİROL ÖZBAY
|0
|%0
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR IŞIK
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHABETTİN VARDAR
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT YAKUT
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK İN
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|NEŞE ÇEVİKBAŞ
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖZEN
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇALLI
|0
|%0
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