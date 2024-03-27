|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TOPEL
|0
|%0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ TURGUT
|0
|%0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN TAKAN
|0
|%0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|METE AYDIN
|0
|%0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN TALU
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|0
|%0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
|MERYEM FIKIRKOCA
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR ERCİYAS
|0
|%0
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARA
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEKİN VAR
|0
|%0
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