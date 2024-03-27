CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TOPEL 0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ TURGUT 0 %0 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN TAKAN 0 %0 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
METE AYDIN 0 %0 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN TALU 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN EKİCİOĞLU 0 %0 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
MERYEM FIKIRKOCA 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR ERCİYAS 0 %0 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARA 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
TEKİN VAR 0 %0 Detay