|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NESİBE TEKER HAZİM
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|DURMUŞ DENİZ
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN KILIÇARPA
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYKAL ARIDENİZ
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLAY ŞİMŞEK
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MAVİ
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ALİ DEDE
|0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SERKAN TUNCER
|0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TURGUT
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ BOLTAÇ
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|0
|%0
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