CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
NESİBE TEKER HAZİM 0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
DURMUŞ DENİZ 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN KILIÇARPA 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
BAYKAL ARIDENİZ 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLAY ŞİMŞEK 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MAVİ 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ALİ DEDE 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SERKAN TUNCER 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLSÜM KEVSER MUT 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TURGUT 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BOLTAÇ 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN YILDIZ 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ÖZYİĞİT 0 %0 Detay