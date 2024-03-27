|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ ANIL ÖZKAN
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN SEZGİN
|0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ ÖZGÜR
|0
|%0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT ŞENER
|0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER BAHAR
|0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRKAN KAR
|0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT BAYRAKTAR
|0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN DOĞAN
|0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR BÜYÜK
|0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSAN CEYLAN
|0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MİTHAT SARI
|0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ECE SÖYLER
|0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT ARDA ŞAHİN
|0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDOĞAN ARSLAN
|0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTEKİN SARI
|0
|%0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL DOĞAN
|0
|%0
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