|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP KONUŞ
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ALTUNDAL
|0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT TÜRKEL
|0
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP TÖRE
|0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR ÖNDER
|0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLER YILMAZ
|0
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN YÜRÜKCÜ
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTAŞ ÇOBAN
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ŞENEL
|0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET OZAN ASAR
|0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR AY
|0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN YAZAR
|0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN BÜYÜK
|0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM YAVUZ
|0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL TÜRKOĞLU
|0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN BAYRAKDAR
|0
|%0
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