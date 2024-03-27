|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA GÜÇLÜ
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN GÖK
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET POLAT
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇAĞRA
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL KARAKEÇİLİ
|0
|%0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN BENGÜ
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KIZILKAYA
|0
|%0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İNGİN
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CELAL AVCI
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ ŞAHİN
|0
|%0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN KILIÇ
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NUR YAMAN
|0
|%0
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