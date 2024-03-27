|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KALYONCU
|0
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN DİLBER
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SUNGUR
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN CAHİT ERDEM
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR ÇOBAN
|0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM ÇİMEN
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABİDİN ÇELİK
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|POLAT KUMBASAR
|0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA TURAN
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OF
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL SARAL
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KAYA
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AKSOY
|0
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BAYRAM
|0
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TOKGÖZ
|0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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