|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ETEM ERDEM
|0
|%0
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ TOZAN
|0
|%0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN KARAKAYA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN YALIM
|0
|%0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN KOZAKLI
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM SAKA
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|REFİK TUNCAY
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|NACİ AKYÜREK
|0
|%0
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ERBEZCİ
|0
|%0
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN DÖNMEZ
|0
|%0
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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