DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER YETER 0 %0 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ŞAHİN 0 %0 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SAMSA 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN TOK 0 %0 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
SADIK ÖZTÜRK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AYAZ 0 %0 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FATİH İNAN 0 %0 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÇELİK 0 %0 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BOZKURT 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN TURAN 0 %0 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %0
AZRAİL ERGÜL 0 %0 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH FIRAT 0 %0 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KARAKAYALI 0 %0 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ ATA 0 %0 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
BARAN ERGÜL 0 %0 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %0
GALİP GÖKSU 0 %0 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN ÖZDEN 0 %0 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH POYRAZ 0 %0 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN SÖNMEZ 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR SERT 0 %0 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
SEVDA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÇELİK 0 %0 Detay