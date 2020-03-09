|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|EREN TOLGA BEŞLİ
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA SANDIKÇI
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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