|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM URAL
|0
|%0
|Detay
|
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AVNİ AÇAR
|0
|%0
|Detay
|
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN CEYLAN
|0
|%0
|Detay
|
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT KART
|0
|%0
|Detay
|
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HİDAYET HÜLAGÜ
|0
|%0
|Detay
|
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SALIK
|0
|%0
|Detay
|
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN GÜL
|0
|%0
|Detay
|
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|FERAT GÖZ
|0
|%0
|Detay
|
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAHSAN ALAY
|0
|%0
|Detay
|
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay